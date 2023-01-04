全球升息態勢不減，中央銀行更連續四季升息，LINE Bank同步調整牌告利率。由於正逢年節前夕，許多民眾剛剛領到獎金或累積一筆薪資，正在尋找優利港口停靠，LINE Bank今（4）日特別宣布，即日起加碼推出優利「專案定存」，1年期定存利率達1.68%，每人最多開立10筆、每筆最高可存300萬元（10筆合計可達3000萬元）；本次優利專案總額度35億，專案期限至2023年2月6日或額滿為止，分紅、年終獎金一整筆存入，可累積豐厚優利！

LINE Bank總經理黃以孟表示，「無論是辛苦存下的薪水、年終獎金，或是過年攢到的紅包錢，存進LINE Bank就有機會『長胖荷包』。LINE Bank針對不同客群、不同儲蓄需求，提供各種活存、定存，讓用戶依照自己的目標，選擇最適合的存款方式。」

舉例來說，手中有一筆較大閒置資金的用戶，最適合1年期優利1.68%的「專案定存」。倘若追求短期、彈性的儲蓄目標，也可選擇LINE Bank定期存款，存期最短1個月，固定、機動利率任選，領息方式也由客戶決定，穩穩替辛苦的自己累積儲蓄。