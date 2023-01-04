《彭博》報導，隨著中國與澳洲的關係解凍，中國官員正在討論讓部分澳洲煤炭恢復進口的計畫。

2020年新冠疫情從中國擴散到全世界，當時澳洲政府呼籲國際社會調查新冠病毒的起源，此舉激怒了北京當局，中國政府隨即對煤碳、葡萄酒、龍蝦等多項澳洲產品祭出進口禁令。然而禁止澳洲煤進口也令中國付出慘痛代價，導致其國內嚴重缺煤缺電，到了2020年底中國至少有4個省、10多個城市發布限電令，許多工廠被迫停工。

《彭博》援引知情人士報導，中國國家發改委周二與部分電力和鋼鐵公司開會商討恢復澳洲煤進口事宜，預計首波將先開放寶武、大唐、華能與國能等4家中國企業從澳洲進口煤炭，而澳煤進口最快可能在4月1日解禁。

受此激勵，周三盤中，Whitehaven Coal、New Hope等澳洲煤炭商股價走高，澳元盤中勁揚近1.3%，報0.6819美元，創下約3周來最大漲幅。

近來中澳關係出現回溫的跡象，去年11月中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行的G20峰會場邊與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，為兩國領導人5年來首度面對面會談。之後澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在12月造訪中國，為數年來該國外長首次訪問中國。