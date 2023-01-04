北部冬天下雨衣服怎麼曬都濕濕的，一名網友表示，衣服一直曬不乾害他很想買烘衣機，但價錢不便宜非常猶豫，對此，網友們大推一招，除濕機跟電扇，兩個一起開下去衣服也能乾超快，「除濕機+電風扇，冬天厚T睡一晚醒來就乾了」。

原PO在PTT表示，雨下好幾天了，衣服曬不乾，突然想到買個烘衣機一勞永逸，可是烘衣機不便宜，買了無形中也增加耗電，猶豫該不該投資下去。

對於烘衣機要不要買，用過的網友們大推「買了沒後悔，衣服晾不乾很阿雜」、「值得投資」、「烘衣機環境許可的話超級推薦，烘棉被也很棒」、「有預算有空間就買，冬天雨天想洗就洗沒煩惱」。

但沒錢也有沒錢的辦法，不少網友認為除濕機加上電風扇一起開下去，乾衣效果不差，「除濕機乾衣超快又沒有怪味」、「衣服掛成拱形、鬆鬆的，電風扇+除濕機，或單用電風扇其實也很夠」、「用除濕機要封閉式的環境，之前有用除濕機加風扇，開乾衣功能5小時，能乾透」、「除濕機邊開邊吹衣服就好」。