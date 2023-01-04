吳怡農與王鴻薇握手。（李奇叡攝）

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選政見發表會今天登場，每人1輪發言、15分鐘，抽籤後由民進黨候選人吳怡農率先發表政見。吳怡農今天提及父親吳乃德在學生時期參與黨外雜誌編輯，找工作受到種種刁難的過程。他說，必須問問自己，經歷過去30、40年民主化，對台灣今天選舉文化感到滿意嗎？如果人家罵過來，他就罵回去，是3、 40年前父執輩所爭取的嗎？

吳怡農首先提及，自己想要分享第一份工作所學到的教訓，自己大學畢業後到香港工作，主要時間都在高盛集團，華爾街的一家投資銀行，工作主要幫公司投資、管理投資企業及項目，看各行各業，走遍了亞洲，無論在哪個國家、中國、澳洲、越南、印度，在投資時都必須了解一個工司、一家企業，必須了解產業鍊、認識供應商、客戶，了解這家公司核心價值、策略、財務狀況，可是最重要的是必須面對面認識公司的管理層、經營者，人，才是決定一個企業的未來關鍵因素。

吳怡農表示，公司跟產業有再好條件、發展潛力，如果經營者不好，最後表現也不會太好；可是如果經營者是好的、人選是對的，面對再艱困的大環境 這公司都還有希望，所以人是最重要的，人決定企業未來、也決定政黨未來、決定民主政治未來，人才是決定國家未來的最重要因素。

吳怡農接著說，跟大家分享這個學習跟教訓的原因是，想要談談什麼樣的選舉文化，會決定什麼樣的人成為政治人物，若在選舉文化中是充滿著抹黑、謾罵、口水、造謠，那贏得選舉的人最終會是那個擅長抹黑、謾罵、口水、造謠的人，若政治由他們來主導，很難看到國家的未來。

吳怡農指出，但如果選舉的文化是競爭政見，所有的候選人都會研究政策、認真思考國家未來，那麼參與選舉、贏得選舉的人將會是對政見、對國家未來有充分思考的人，因此他承諾正面的選舉，透過政見、具體主張、立場來爭取支持，因為你是我的老闆。

吳怡農說，自己會關心公共事務、投入選舉走到政治第一線，受到父親很大的影響，父親是一為學者，母親是職業婦女，父親在學生時期參與黨外雜誌編輯，最後從美國取得博士學位後回到台灣，因為學生時期黨外雜誌參與影響到工作，找工作受到種種刁難，有好幾年的時間，父親都在家裡陪他，因為當時處於無業狀態。

吳怡農也說，「但是比起許多民主前輩，我們家所受到的影響微不足道，甚至我會說我的童年是開心的、快樂的」，因為他有最好的朋友教他騎腳踏、放風箏、丟棒球，他的父執輩努力爭取來的民主，讓大家今天可以選出自己的立委、市長、總統，而公民投票更像呼吸一樣理所當然。

吳怡農表示，但必須問問自己，經歷過去30、40年民主化，對台灣今天選舉文化、對選舉素質感到滿意嗎？ 正面選舉、不抹黑、不謾罵，不做人身攻擊，其實很多人質疑他這樣子的選舉方式，「遇到一個完全不講理的對手，我們是不是只有挨打的份？可是如果人家罵過來，我們就罵回去，如果人家噴口水，我們就噴回去，那麼，然後呢？」

吳怡農說，「這樣的選舉、這樣的民主，是我們所期待的嗎？是3、 40年前我們的父執輩他們所爭取的嗎？我可以約束自己，但是我沒有辦法約束我的對手們，只有大家的手上這張選票，才能夠約束對方」。

吳怡農強調，正面選舉是他這3年來參選一貫的堅持，過去是如此，現在如此，未來也會如此，這是一條辛苦的路，是一一場非常艱難的選擇，選舉大家都想要贏，他也希望能夠贏，但是要用正確的方法來贏。這一次的選舉他一再的提醒自己，一定要打得清清白白，贏得光明磊落。