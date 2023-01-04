政府去年整體稅收超徵逾4500億元，行政院長蘇貞昌今宣布將還稅於民，每人發6000元，但方案要視立院審查結果而定，農曆春節後才能領到。國民黨主席朱立倫今在常會保證，只要方案下周出行政院，立法院一定農曆年前完成程序。

朱立倫表示，國民黨主張發現金，且主張農曆新年前就入帳，讓每個民眾快樂過年，也希望其他立法院黨團一致承諾，絕對做得到，只是願不願意做，民進黨政府不要想拖到3月，這是屬於全民的過年壓歲錢、紅包錢。

朱立倫指出，政府這幾年超收稅金，尤其是去年超收逾4500億元，國民黨強力主張應該要發現金還稅於民，但蔡英文總統與行政院長蘇貞昌卻一再猶豫、七折八扣提出各種理由，今終宣布每人發6000元，這是4500億元打折再打折後結果，呈現民進黨對於民意的違逆，對社會當前經濟情況與民眾困境的無知與無感。

朱立倫說，4500億元超徵稅收呈現民進黨政府長期財政預估失衡，且其中主要超收來自於證交稅與營利事業所得稅，少部分來自於綜所稅，還是偏重幾項機會稅與航運與半導體等大產業，其他產業經濟並沒有復甦，民眾的經濟情況並沒有解決，民進黨不要想藉此宣傳所謂的超徵是來自於經濟發展成果，完全無關。

朱立倫認為，民進黨政府應把超徵原因告知社會大眾，而這筆錢要怎麼用，不是蔡總統與蘇貞昌任一人就可決定，其中700億元法定屬地方政府，剩3800億元每人應發16700元，最後只發6000元，其他錢憑什麼拿來填補錯誤能源政策、股市操作錯誤？為何不能幫助弱勢民眾，還保留400億元作零用錢、預備金？