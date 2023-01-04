行政院長蘇貞昌4日到曾文水庫視察水情，表示超徵稅金其中1400億元要普發每人6千元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福，不過因普發現金無排富條款，也引來立委王婉諭炮轟是「大撒幣」，台北市長蔣萬安今被問及此事，強調中央不能讓民眾權益受損，也希望說中央接下來能夠真正聆聽民眾的意見跟心聲，做最好最妥適的處置。

蔣萬安今下午出席台北市年貨大街記者會，會前受訪被問及每人6千還稅於民，蔣萬安表示，中央現討論還稅於民的方案，民眾有權利知道他們的納稅錢用到哪裡，如何運用以及還剩多少，這本來就是人民的權利。

蔣說，他一再強調，中央不能讓民眾權益受損，這個是最重要的。也希望說中央接下來能夠真正聆聽民眾的意見跟心聲，能夠做最好最妥適的處置。

至於取消晨會遭議員陳宥丞質疑沒有會議記錄，蔣萬安表示，晨會屬於溝通型會議，交辦的意見想法都會帶到市政會議、專案會報或疫情應變會議來討論，這些都會有正式會議紀錄，也都一定公開透明。

蔣強調，經過第一週晨會試運行後，大家也逐步形成共識，我們開的會議絕對是以效率為最高指導原則，而且以解決事情為目的，所以其實不需要把所有人的時間、會議內容綁死，這樣可以讓市政團隊更自由溝通，更順暢地推動市政。

另對於校園蔣公銅像移除議題，蔣萬安再表示，尊重校園自主，現階段還有很多重要市政，是市民真正關心的，我想這個部分才是真正應該花很多心力。