士林區士東路發生一起男子毆打小孩與女性案件，1名男子疑似不滿與11歲男童發生碰撞，下秒竟將男童推倒在地上，以腳狠踹，男童母親見狀衝上前制止，2人慘遭施暴男痛毆在地。警方獲報後，循線找到肇事的黃姓男子，全案詢後依傷害、毀損罪嫌函送偵辦。
去年12月31日下午4時許，士林分局獲報一名男子在路邊毆打小孩與女性，警方到場後發現施暴男子已逃離，警方根據目擊人士提供之特徵，於案發處周遭查獲肇事黃姓男子。
從監視器畫面可以看見，身穿黑衣的黃男拉著手推車與穿著紅色外套的男童行走在286巷28號，2人擦身而過之際發生碰撞，黃男的手推車因此翻倒，下秒竟暴怒將男童推倒在地，以腳猛踹數下，而男童母親見狀也立即衝上前制止反擊，但男童及其母親的力量仍不及一名成年男子，2人慘遭黃男毆傷在地。
鄭姓男童（11歲）與陳姓母親（41）歲事後就醫治療，男童的眼鏡毀損，陳女則臉部受有擦挫傷，所幸2人送醫包紮後皆無大礙。
據了解，該名黃姓男子患有精神疾病，警方已通知黃嫌親屬到所協助，其表示黃嫌過往未曾有此類攻擊行為，對此次施暴行為深感抱歉，全案詢後依傷害、毀損罪嫌函送偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。