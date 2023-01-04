士林區士東路發生一起男子毆打小孩與女性案件，1名男子疑似不滿與11歲男童發生碰撞，下秒竟將男童推倒在地上，以腳狠踹，男童母親見狀衝上前制止，2人慘遭施暴男痛毆在地。警方獲報後，循線找到肇事的黃姓男子，全案詢後依傷害、毀損罪嫌函送偵辦。

身穿黑衣的黃男拉著手推車與穿著紅色外套的男童擦身而過之際發生碰撞。(葉庭欣/翻攝)

黃男下秒竟暴怒將男童推倒在地，以腳猛踹數下。(葉庭欣/翻攝)

男童母親見狀立即衝上前制止反擊。(葉庭欣/翻攝)

男童及其母親的力量不及一名成年男子，2人慘遭黃男毆傷在地。(葉庭欣/翻攝)

去年12月31日下午4時許，士林分局獲報一名男子在路邊毆打小孩與女性，警方到場後發現施暴男子已逃離，警方根據目擊人士提供之特徵，於案發處周遭查獲肇事黃姓男子。

從監視器畫面可以看見，身穿黑衣的黃男拉著手推車與穿著紅色外套的男童行走在286巷28號，2人擦身而過之際發生碰撞，黃男的手推車因此翻倒，下秒竟暴怒將男童推倒在地，以腳猛踹數下，而男童母親見狀也立即衝上前制止反擊，但男童及其母親的力量仍不及一名成年男子，2人慘遭黃男毆傷在地。

鄭姓男童（11歲）與陳姓母親（41）歲事後就醫治療，男童的眼鏡毀損，陳女則臉部受有擦挫傷，所幸2人送醫包紮後皆無大礙。

據了解，該名黃姓男子患有精神疾病，警方已通知黃嫌親屬到所協助，其表示黃嫌過往未曾有此類攻擊行為，對此次施暴行為深感抱歉，全案詢後依傷害、毀損罪嫌函送偵辦。