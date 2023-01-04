六塊厝大排驚見魚屍，屏東環保局初步排除工業汙染。(屏縣環保局提供)

日前六塊厝大排驚見魚屍，附近居民懷疑是鄰近工廠排放廢水導致，屏東縣政府環保局4日追查不明乳白色廢水汙染源，事發證實為生活汙水，排除工廠有害廢水汙染可能性，死魚初步判斷因冬季溫度驟降、溶氧不足，且枯水期水位太低、水量太少，導致魚群死亡。

屏東縣環保局今日出動16名人力、兵分8路，地毯式搜查上游可能汙染源，經查皆未有大型工廠，僅有3家製造生仁糖、米苔目及米棗等可能含乳白色廢水小型家庭加工業，但廢水產生量不大，濃度亦不高，研判非造成死魚主因。

環保局同時邀集工務處，水利處等單位勘查，確認六塊厝大排上游並無工業廢水排入，至於上游生活汙水未完成截留納管，成為大排主要水源。

環保局亦現場採集六合橋及上游1公里處箱涵內水樣，水質目視清澈，主要為大排底泥映色及光線照射導致水深處水色加深呈現乳白色，為求慎重將水樣送驗，將檢測重金屬等項目，並即時監控水質變化，至於死魚及底泥已同步完成清理。