東海大學農牧場牛乳歷史悠久，東大4日與「溫十八」火鍋餐廳簽訂產學合作，聯手將乳製冰品推進餐飲市場。東海大學校長張國恩表示， 東大是台灣唯一有銷售乳製品執照的大學，東大農牧場除了是實習及教學場域外，也要將優質乳製品推廣出去，在管控品質下，不排除朝向更新設備及自動化擴增產量，並擴展學生實習及就業機會。

東海大學由校長張國恩、副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌教授代表與溫十八餐飲公司董事長陳冠志簽署產學合作，這是東海牛乳加工廠首次與餐飲業者合作，初步以鮮奶冰淇淋與牛奶冰棒為主。

「你喝了就知道！」張國恩表示，東海大學農牧場生產牛奶歷史悠久，鮮奶都達A級認證，香醇好喝，此外，衍生的優酪乳、冰棒及手工冰淇淋等乳製品都很有名氣。但因產量有限，外界很難買到，過去主要銷售通路是經銷商，且大部分採直銷模式。

詹家昌說，這是東海大學牛乳冰淇淋、冰棒等冰品首度在校外發售，消費者享用火鍋美味，搭配鮮奶冰棒的多層次口感，結合在地美味。

位於台中七期的「溫十八」火鍋餐廳，主打頂級溫體牛，餐廳總經理蕭淑惠表示，餐廳的飯後甜點經嚴選採用東海大學手工冰淇淋，雙方跨界合作希望帶給消費者高品質的美味。

此外，「溫十八」火鍋餐廳也藉此簽約合作機會，推出海陸外帶年菜組合。蕭淑惠指出，雖然溫體牛肉每日供應量有限，餐廳今年首度推出年菜組合，以優惠價限量百組。