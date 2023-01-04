英國零售商協會(BRC)周三公布的數據顯示，英國超市的生鮮食品價格在12月為年增15.0%，為自2005年有該數據調查以來的最高水準。

BRC指出，整體商店產品價格的通膨，從11月的年增7.4%略降至12月的7.3%，此主要是非食品項目通膨的放緩所導致。BRC的成員主要是大型零售連鎖商和超市。

整體食品的價格反而從12.4%升至13.3%；更具體的項目反映出生鮮食品的價格上漲15.0%，易腐食品的價格為年增11.0%。

BRC執行長Helen Dickinson進一步說明說：「烏克蘭戰爭的影響，持續使得動物飼料、化肥和能源成本居高不下」。

BRC是在12月1日至12月7日之間進行該調查。

比BRC數據涵蓋範圍更廣泛的英國官方消費者物價指數(CPI)，在10月來到11.1%近41年新高水準之後，11月稍微回落到10.7%。

根據英國官方的國家統計局(ONS)資料，11月食品和飲料價格持續上漲，並來到自1977年9月以來的新高。

許多英國家庭處境艱難。國家統計局說，有6%的家庭因為買不起食物，而用盡了食物；近4分之1的家庭也無力負承擔讓客廳保持舒適的溫度。