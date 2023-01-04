肺癌是台灣癌症死因之首，但因早期無症狀，等到發現時多已晚期，一名婦人因近1、2個月左側會頻繁地突然沒力，因擔心中風而就醫，最後確診為肺腺癌且腫瘤已轉移至腦部，因她平常不抽菸也不烹煮，且之前毫無任何不適症狀，確診結果讓她難以接受。醫師坦言，因太多無症狀的肺癌患者，「自己都會怕。」

胸腔內科醫師徐培菘在《醫師好辣》節目中表示，這名60歲婦人因左側突然癱軟無力的次數越來越頻繁，擔心中風，所以原本看神經內科，經電腦斷層發現，一顆來自其他處轉移的腦部腫瘤，轉介到胸腔科進一步檢查，才發現肺部有顆2公分的腫瘤，確診為肺腺癌，且已轉移至腦部，導致她肢體無力。

徐培菘表示，肺癌危險因子最常見就是抽菸、家族史和廚房油煙，但婦人表示，自己不菸不酒、不煮飯、規律運動相當養生，難以接受「會得到這疾病」。他解釋，肺腺癌好發位置在於肺部周邊，不會壓迫到氣管，因此很少出現症狀，有時腫瘤已長到4、5公分，患者仍說「沒症狀、沒感覺」。

徐培崧說，目前被認為唯一可揪出早期肺癌的是「低劑量肺部電腦斷層」，經追蹤若被判定有風險可考慮手術切除，尤其是長期抽菸者、年齡超過40歲者、以及三等親內有家族史者都應該做。已超過40歲的他說，他自己也做了低劑量肺部電腦斷層，「因為看過太多無症狀的罹癌者，自己都會害怕。」