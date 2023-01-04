春節將至，百貨商場、大賣場等重現大量人潮辦年貨，新北市工務局陸續針對轄內56處大型賣場加強稽查，目前已完成53處稽查，希望賣場的公共安全及防火避難設施等都能確實落實，讓市民安心採買、安心迎新年。

工務局表示，轄內3000平方公尺以上大型商場、百貨公司共有56處，每年的農曆年前及6月份暑假前都會加強公安稽查，提高這些大型消費場所公共安全。

檢查重點項目包含：手扶梯及建築物公共安全檢查簽證及申報，同時稽查場所「緊急進口」、「避難層出入口」、「避難層以外出入口」、「安全或特別安全梯」、「室內走廊」、「直通樓梯淨寬度」等項目，使場所的防火避難設施能夠確實落實，在意外發生時發揮設備功能，並延長人員逃生時間，保護市民安全。

工務局指出，去年底至3日已完成轄內53處大型賣場稽查，剩餘3處將於1月13日前完成；針對已完成稽查的3處涉有防火門無法閉合等公安缺失事項，工務局皆已依建築法規定裁罰，並要求場所皆已改善完成，讓民眾能在安全的環境採辦年貨。

此外，規模較小的賣場，工務局依規定要求場所定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，且以不定期稽查方式，加強消費環境安全。

工務局表示，在春節期間，各大賣場除提供市民完善的購物服務，也應隨時保持逃生動線暢通及手扶梯運作正常，平時工務局亦請場所加強宣導手扶梯搭乘注意事項，防範意外情事發生，也呼籲，場所平時應對於各項防火避難設備、昇降設備等加強維護，且切勿於逃生動線堆置雜物影響逃生，讓消費者在安全的環境安心採買。