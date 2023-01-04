近來新冠病毒新變異株XBB.1.5再度引發疫情大流行，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，XBB.1.5已成為美國新的主要流行毒株，且根據相關研究分析指出，XBB.1.5的致病性雖沒有增加，但更容易與人體細胞結合、二次感染風險更高，「它不僅免疫逃逸能力變強了，傳播力也是增強」。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）在去年12月30日更新的檢測數據，XBB.1.5突變株已經占美國新檢出毒株的40.5%，並且是一週前的2倍、2週前的4倍；在新毒株最早爆發的美國東北部地區，XBB.1.5已經占到了新檢出毒株的75%。

吳昌騰說明，研究顯示XBB.1.5的致病性並沒有增加，症狀包括頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞、發燒等，和目前流行的其它Omicron毒株並無太大差別；XBB.1.5更容易與人體細胞結合，雖然免疫逃避沒有比XBB更強，但有更高的內在感染性，更容易感染並入侵到人體細胞，「因此先前接種疫苗和群體感染形成的免疫屏障，對XBB.1.5可能無效，從而增加了二次感染的風險」。

吳昌騰提醒，二次感染通常症狀比第一次輕，但對免疫力低下的脆弱人群，例如有基礎病的老年人等，二次感染後就可能面臨很高的風險，「有研究說明，高危險人群二次感染的預後（經過治療後）並不好」， XBB.1.5不僅免疫逃逸能力變強，傳播力也是增強，「需要我們密切關注的」。