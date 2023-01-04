針對中央超徵稅金的部分，行政院確定將其中1400億元「還稅於民」，院長蘇貞昌宣布將普發每人6000元現金，台中市府對此表示，市長盧秀燕去年即建議發現金，很欣慰中央能從善如流，未來將針對發放細節再與中央確認，以便配合。
台中市長盧秀燕去年參加購物節活動時，即針對「還稅於民」表態支持，且她當時強調最比照台中購物節的模式廣發現金，且要快速、方便。行政院今天宣布將普發每人6000元現金，市府表示肯定，也欣慰中央能從善如流。
針對中央超徵稅金的部分，行政院確定將其中1400億元「還稅於民」，院長蘇貞昌宣布將普發每人6000元現金，台中市府對此表示，市長盧秀燕去年即建議發現金，很欣慰中央能從善如流，未來將針對發放細節再與中央確認，以便配合。
台中市長盧秀燕去年參加購物節活動時，即針對「還稅於民」表態支持，且她當時強調最比照台中購物節的模式廣發現金，且要快速、方便。行政院今天宣布將普發每人6000元現金，市府表示肯定，也欣慰中央能從善如流。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。