針對中央超徵稅金的部分，行政院確定將其中1400億元「還稅於民」，院長蘇貞昌宣布將普發每人6000元現金，台中市府對此表示，市長盧秀燕去年即建議發現金，很欣慰中央能從善如流，未來將針對發放細節再與中央確認，以便配合。

台中市長盧秀燕去年參加購物節活動時，即針對「還稅於民」表態支持，且她當時強調最比照台中購物節的模式廣發現金，且要快速、方便。行政院今天宣布將普發每人6000元現金，市府表示肯定，也欣慰中央能從善如流。