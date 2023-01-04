搭乘大眾交通運輸工具讓座議題，一直是民眾討論話題，國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍表示，近日搭捷運時，一名白髮的長者進車廂，有4個人同時間起身要讓座，讓她感動不已，「那瞬間明明沒有風，卻感到一股好強大的氣場」，貼文吸引逾7千網友按讚。

郭葉珍近日於個人臉書指出，2日搭捷運看到一名女子扶著白髮的長者進車廂，還沒來得及看哪裡有座位，車廂內有4個人「刷」的一下，全部從座位上站起讓位。她說，那瞬間明明沒有風，卻感到一股好強大的氣場。

郭葉珍表示，那強大的氣場是來自台灣人心中的愛與禮讓，不需明言但自然聚集起來時，足以撼動人心。貼文吸引逾7千名網友關注，「我懂！當救護車聲響起，前方車輛馬上自動像紅海遇到摩西一樣全部分開，那種情景令人感動不已」、「台灣人最美的風景是這些善良的人」、「經常看到分享人溫暖的舉動，善心人還是很多的，會讓人覺得未來是有希望的」、「帶小孩的我也時常有人禮讓位子給我跟孩子，覺得很感動，心暖暖的」、「光看文字，就覺得台灣還是有希望」。

但也有不少人希望廢除博愛座，「我一直很希望廢除博愛座，以免被道德綁架」、「不用設計博愛座，一般人看到有需要的人，自動會站起來」。