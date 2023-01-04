高雄壽山動物園「親子的同樂天堂」。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園歷經518天整建，去年底重新開園，人潮回流吸引逾8萬人朝聖，近日還獲得「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作。高雄市長陳其邁表示，這次升級計畫，突破過往工程思維，採取視覺通透、採光引風等方式，搭配動物生活習性及福祉，並提供遊客不同視角遊園。

陳其邁提到，動物園是許多高雄人兒時幸福記憶的起點，此次除提升動物棲地環境外，也創造輕巧的高架長廊穿梭其上提供獨特的遊園體驗，同時更提升園內空間美感和優質餐飲環境，感謝市府團隊將公共工程帶入另一重要里程碑外。

觀光局長高閔琳表示，這次改造重點在於以「動物的自由之地」、「空中線性展廊」、「親子的同樂天堂」3大設計理念構築，總長440公尺的空橋創造獨特的遊園視野，而搭配擴張網的運用，讓動物們視角「感受不到遊客的觀看」而得以更自在遊走在外展區。另透過空橋連結「水豚山屋」、「黑熊山屋」兩座內展場，遊客可觀察水豚追逐嬉戲、黑熊攀爬棲架及泡澡的有趣畫面。

設計者建築師邱文傑則表示，以貼近原生的方式設計，將羊駝、迷你驢、迷你馬等的草食動物混合飼養，也重新營造黑猩猩新家，讓天空、岩山流水環繞，而將原本黑猩猩的鐵籠改造為咖啡廳，讓遊客體驗牢籠內的生活視角，啟發生態保育的意識。