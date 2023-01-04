跨界合作不斷，晶華酒店聯手日系豪華車品牌Lexus，攜手請到了在日本京都赫赫有名的「龍漢堡 Dragon Burger 」抵台客座，榮獲兩屆倫敦迷你漢堡大賽冠軍的主廚亞當勞森(Adam Rawson) 帶來四款以京都聖護院蘿蔔、柚子胡椒、綠芥末等日式食材入饌的漢堡，以及一款專門為Lexus打造的「A5和牛龍漢堡」。

為了讓饕客佐餐時更為盡興，晶華特別進口第一次在台灣市場上出現的「京都精釀可樂」來搭配漢堡大餐，日洋融合的風格、絕對讓消費者的味蕾驚豔。「Regent x Dragon Burger 龍漢堡」美食活動在一樓中庭azie餐廳舉行，搭配脆皮薯條、有機小農沙拉與京都精釀可樂的套餐每份680元起。

由英國美食家發起的倫敦迷你漢堡大賽—Slider Decider自2013年開始舉辦，吸引了包括英國廚神-吉米奧立佛的餐廳及世界各地知名餐廳名廚與會。通過初選階段的餐廳主廚們必須帶著他們最拿手的漢堡，透過ㄧ日的專業及大眾評選，以創意美食及人氣票選為基準，最終選出當年的漢堡大賽冠軍。

「京都龍漢堡」掌杓的靈魂人物--主廚亞當勞森(Adam Rawson) 來自英國倫敦，他曾經在2015年被英國媒體評選為最有潛力的年輕主廚，之後更連續在2015及2016年的倫敦迷你漢堡大賽-Slider Decider中以獨創的漢堡奪下冠軍榮銜，在英國新銳廚藝界有著亮眼的表現。

亞當主廚的漢堡有兩大獨到之處，他非常注重漢堡排的口感，堅持以0.6公分的大小絞製100％的牛肉，僅以粗鹽和胡椒提味，保留住飽滿肉汁也不失嚼勁。第二大特色就是先將漢堡排微煎後，夾入塗抹醬汁的麵包及其他食材，最後蓋上鍋蓋將食材蒸熟，炙熱的蒸氣會稍稍軟化麵包的質地、讓麵包與漢堡排的滋味合為一體，造就入口後的整體美味，主廚用心規劃每一個細節，期望成就在地與世界融合的美味。

此次「龍漢堡 Dragon Burger」的客座團隊將帶來五款招牌特色漢堡，入境隨俗以台灣南投可可入醬的「冠軍可可漢堡」，是選用油花細緻、脂香甘甜的澳洲草飼牛，畫龍點睛的醬汁是滋味鹹香、入口回甘甜的西京味噌搭配100％巧克力調製而成的BBQ可可醬，成品內還有香滑的切達起士、微辣的芥末美乃滋、以及取代酸黃瓜的京都蔬菜漬物，最後灑上酥炸洋蔥細絲增加口感，保證新奇的味蕾體驗，讓人回味無窮。

京都店內的人氣「經典龍漢堡」強調肉感十足的肉排和清爽生菜的反差搭配，台灣限定版本是與Lexus聯名，漢堡肉排更換為夢幻日本A5和牛的「A5和牛龍漢堡」，享受肉香和油脂香氣升等的同時，漢堡內夾入以柴魚泡菜昆布汁醃漬的小黃瓜更是酸香到味、一新饕客口感，透過廚藝體驗到加乘的奢華感。

菜單上另外兩款日式風味漢堡是以京都名產柚子胡椒以及日式芥末入饌，「柚子胡椒漢堡」是將泰式辣醬的甜辣與柚子胡椒醬的辛香巧妙結合，中間夾著清脆爽口的薄切京都聖護院蘿蔔、切碎的蔥條和油亮的香煎培根條。「日式芥末漢堡」則是以主廚特製的綠芥茉美乃滋醬為底，搭襯日式黃芥末醬、酥炸洋蔥絲及海帶芽，飽滿醇厚的醬料包裹滿溢肉汁的漢堡排，耳目一新的組合口口都是驚喜。

主廚推薦最適合搭配紅酒享用的「松露藍紋起司漢堡」是京都店內的深夜人氣款，使用香氣濃郁的藍紋起司和松露美乃滋醬，搭配大塊肉排及培根的生菜則是京都水菜及蔥條，包裹濃厚醬料的肉排和清爽的生菜達到完美的平衡，尾韻散發的獨特起司香更讓這款漢堡充滿獨特記憶點。