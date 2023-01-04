立委林為洲4日回應「菸害防制法修正草案」協商。（姚志平攝）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

菸害防制法修正案進入第四次黨團協商，國民健康署在前次協商同意相關修正條文納入加熱菸載具管理，卻在本次協商前態度大轉彎，退回行政院版本，引發朝野立委不滿，導致本次協商仍無果，預計下周舉行第五次協商。董氏基金會怒批，到底是誰在後面操作，讓衛生主管機關可以放棄人民健康、犧牲下一代健康？

立法院衛環委員會今舉行菸害防制法修正案第四次黨團協商，召委林為洲質疑，加熱菸載具和菸彈就如同手槍和子彈一樣，兩者是必要組合元件，但現在國健署只管子彈、不管槍，等於是自廢武功。國民黨立委林奕華、時代力量立委陳椒華及民進黨立委吳玉琴皆強烈要求國健署，應將加熱菸載具納入健康風險評估、不得公開陳列或廣告、20歲以下不得購買等修正條文。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，行政院原本的態度是對於電子煙、加熱菸決不退讓，但後來卻改口說加熱菸是菸草產品，世界衛生組織說應該放行，但這個說法根本是子虛烏有。

「菸害防制法」歷經16年未修訂，林清麗說，政府遲遲未修法，現在新興菸品已經明目張膽地放在展示店，但未來一旦以行政院版本通過，大型精品店、大型看板、自動販賣機、郵購都會出現，甚至用贈送的手法，加熱菸載具垂手可得，可見政府完全不瞭解菸商的策略。

「加熱菸載具就應該當成菸品管理！」林清麗呼籲，加熱菸管理相關條文要明確，讓家長及地方稽查人員知道如何執行。她也質疑，為什麼主管機關不願意做這麼基本的事情？如果不是總統府、行政院、立法院的高層，到底是誰在操作，讓衛生主管機關可以放棄人民健康，犧牲下一代健康？

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