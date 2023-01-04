日本代表隊在世界盃小組賽後來居上，驚險進入16強，雖然還是沒有完成8強目標，但已經讓人期待4年後更加茁壯的「藍武士」，會拿出什麼表現再次震驚足壇，其中邊路好手三苫薫的發揮，便是左右日本隊勝負的重要因素，而回到母隊布萊頓的他表現更加亮眼，4日面對艾佛頓的比賽更上演了華麗突破，幫助球隊先馳得點，最終以4比1大勝對手。

回歸英超的3場比賽中，三苫薫有2場進球貢獻，幫助布萊頓取得2勝1負戰績，只輸給了目前英超排名第一的兵工廠，本場對陣已經6連不勝的太妃糖，布萊頓顯得游刃有餘，比賽第14分鐘，先發上陣的三苫薫在左路接球後準備深入禁區，第一下雖然盤帶有點大，但還是靠著速度追上，並成功連續甩開了對方2名後衛，就連提前撲出的英格蘭國門皮克佛（Jordan Pickford）、前來補位的後衛都未能阻止三苫薫破門。

布萊頓陣中沒有超級球星，不過隊內從不缺實力派球員，除了三苫薫之外，阿根廷中場阿利斯特（Alexis Mac Allister）、比利時前鋒特洛薩（Leandro Trossard）也都扮演著攻堅角色，幫助布萊頓以27積分排在英超第8，有機會爭取一席歐霸聯賽小組席位。

上賽季韓國一哥孫興慜展現強大進攻能力，以23顆進球拿下英超金靴獎，如今三苫薫也準備活躍於歐洲賽場，亞洲球員的表現已經讓球迷留下深刻印象。