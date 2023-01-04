無礙晶片原物料短缺而影響供應，HYUNDAI汽車南陽實業在多項經營改革有成及新車熱銷獲得市場高滿意度，繳出全年新車銷售15419台，成長率15％的漂亮成績單，為所有國產品牌之冠，更是唯一連續三年成長汽車品牌，朝品牌全方位用車服務的目標，積極建構「創新的現代，服務的南陽」企業願景邁進。

在HYUNDAI原廠新世代陣容全球戰略下，南陽實業自2019年起得以一年引進一款國產新車，接續重量級的VENUE、Tucson L到剛推出的The All-New Custin豪華家旅，均以超越同級的高規格配備實力，上市就成為熱銷車款，進而推升國內總銷售連續三年成長紀錄。此外，在新能源車領域也超前思維引進，從高技術力的KONA hybrid、KONA EV到Santa Fe TurboHybrid等，帶給消費者有別於傳統品牌的高CP值選擇，尤其是2022上半年高度話題性的IONIQ 5世界風雲車問世，一舉打響HYUNDAI品牌電動車好感知名度。

在銷售成長之際，HYUNDAI汽車持續通路據點市中心大型化建置，全台已完成改裝或購地新建48家GDSI原廠規範據點，滿足更多地區銷售服務量能。在售後用車服務方面，Hyundai Promise 原廠認證中古車擴點經營，建立「收購透明、嚴選認證、六大承諾」值得信賴的品牌中古車銷售管道；亦開展結合企業子公司朝陽租賃及朝日實業的品牌新車短租試乘、電動車eTry與666專案以及車主融資服務。