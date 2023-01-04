ŠKODA推廣黑熊保育不遺餘力，除了由經銷商聯誼會在2021年提供KAROQ 做為黑熊保育計畫的推廣用車並獲得熱烈迴響後，ŠKODA Taiwan同時於2022年底再次與花蓮富里農會合作，在富里花海景觀區打造一台由稻草編織而成的1：1 KAROQ黑熊稻草裝置藝術，並邀請黑熊保育協會蒞臨，共同展現守護台灣黑熊的決心。

ŠKODA於2021年推出KAROQ黑熊特仕版，並積極與台灣黑熊保育協會合作，推廣一連串黑熊守護活動，包括：黑熊夢想實踐計畫、認購小黑熊啃食稻田的有機米、打造ŠKODA與黑熊的稻米圖騰，努力喚醒國人對台灣黑熊的保育觀念。

在夢想實踐計畫第一階段告一段落之後，ŠKODA繼續深化與花蓮富里農會的合作，在富里花海景觀區打造一台1：1的KAROQ黑熊稻草裝置藝術，維妙維肖的造型令人讚嘆稻草藝術家的精湛手藝，並展現KAROQ與黑熊的深度連結，讓到訪的遊客在與這個裝置藝術拍照打卡的同時，也了解到ŠKODA與黑熊保育協會守護的決心，進而一起攜手展現善的力量。

在第四屆稻草藝術節啟用之始，ŠKODA經銷商聯誼會亦趁此機會，將其認購的1500包黑熊米捐贈給黑熊保育協會，讓協會在未來推廣黑熊保育時有更多的資源，邀請大家一起持續關注並支持台灣黑熊保育。

由富里農會所主導規劃的稻草藝術節位於台9線上的花蓮富里花海景觀區內，佔地廣大的園區內除了可與各項稻草裝置藝術合影外，亦可前往農會附設的農產品展示中心採購，深度結合觀光休閒與農產品推廣。ŠKODA為了協助推廣稻草藝術節活動，只要遊客在現場與KAROQ黑熊稻草裝置藝術合照，並掃描QR Code上傳照片，就有機會獲得KAROQ模型車乙輛，歡迎大家與ŠKODA一起守護台灣黑熊。