來自世界各地的音樂家和和國家交響樂團多位音樂家合作，疫後齊聚飆藝。（鄭任南攝）

當今首屈一指的法國號獨奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、天才芬蘭鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）、全球炙手可熱的中提琴家提摩西．李道特（Timothy Ridout）等人，來台參與NSO室內樂節，為了心中共同的音樂理想，他們遠道而來，和國家交響樂團多位音樂家合作，疫後齊聚飆藝，有趣的是，他們都和台灣頗有淵源。

疫情後，音樂名家齊聚台灣飆藝。（鄭任南攝）

中提琴家提摩西剛成為台灣女婿，在記者會現場，他也親切地以中文作為開場白。（鄭任南攝）

中提琴家提摩西剛成為台灣女婿，在記者會現場，他也親切地以中文作為開場白，他表示雖然過去曾來過台灣，但這次是第一次以台灣女婿身分來台參與音樂會演出，十分期待。

鋼琴家尤霍來自芬蘭，除了是一名鋼琴天才，他還會設計電玩和APP，他所開發的APP「MyPianist」是疫情間廣受使用的APP。（鄭任南攝）

鋼琴家尤霍來自芬蘭，除了是一名鋼琴天才，他還會設計電玩和APP，他所開發的APP「MyPianist」是疫情間廣受使用的APP，他透露，他在芬蘭的鋼琴老師正是來自台灣的鋼琴家劉慧瑛，「我透過我的老師了解台灣，她也是一名要求很嚴謹的老師，對我的演奏有很全面的要求。」

法國號獨奏家瑞德凡來台多次，原來他和國家交響樂團音樂總監馬寇爾，兩人年輕時在德國的青年樂團就相識。（鄭任南攝）

法國號獨奏家瑞德凡來台多次，他和國家交響樂團音樂總監馬寇爾，兩人年輕時在德國的青年樂團就相識，他表示很開心這段美好的友誼，也很高興可以在馬寇爾擔任總監時一起合作，他也會繼續感受台灣的人情味和品嚐美食。

小提琴家林品任（左二）入伍在國家交響樂團擔任替代役，也會參與室內樂演出陣容。（鄭任南攝）

小提琴家黃俊文擔任策畫，為國家交響樂團規劃系列室內樂曲目。（鄭任南攝）

值得一提的是，小提琴家林品任入伍在國家交響樂團擔任替代役，也會參與室內樂演出陣容。

NSO黃俊文與好朋友們《室內樂群星會》將於1月5日在北藝大音樂廳演出，1月6日的NSO黃俊文與好朋友們《來自維也納》將在雲林聲泊廳登場，1月7日再回到台北國家音樂廳。