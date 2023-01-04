第20屆SBL暨第18屆WSBL超級籃球聯賽，本周六（7日）在輔仁大學體育館展開新賽季，本季首度SBL與WSBL賽程合併進行，也會前進雙北以外的縣市進行比賽，裕隆納智捷教頭邱大宗表示，希望新冠疫情別再攪局，大家健康完成賽季。

第19屆SBL賽季尾聲，因為陸續有球員確診新冠肺炎，根據當時的防疫規定，必須進行10+7天居家隔離，同隊人員屬於密切接觸者，也得列為3+4天居家隔離對象，籃協緊急召開臨時球團會議後，決議提前結束第19季SBL，以當時例行賽名次決定最終排名，由台灣銀行獲得該季冠軍，因此邱大宗期許SBL新球季不要再遇到新冠疫情打擾，大家健康打完賽季。

展望新球季，台銀教頭陳國維表示，每隊目標都是冠軍，球隊目前準備不錯，就待賽季開打見真章，新洋將麥斯（Max Mahoney）有活力、符合球隊風格，希望他跟過去的「洋將學長們」一樣，給球隊帶來幫助。

裕隆本季迎來復出的39歲資深好手周士淵，並以隊長帶領後進，邱大宗說：「士淵主要是回報老闆，重新以球員身份為裕隆效力，也很佩服他球員退休一段時段回來後，可以跟上球隊長時間訓練，從跨聯盟賽事就啟動老球員價值，我也很欣賞、佩服他。球季賽程主要集中在周六周日，對於出賽體能調整上也有充裕時間，相信他也珍惜打球機會，並配合教練協助學弟們在訓練、比賽內容不理解的地方。」

至於新加入的彰化柏力力，教頭吳俊雄指出，今年SBL是很好的機緣，讓球隊可以真正營造在地化新球隊，經歷一段時間正常訓練下，加上熱身賽，看到球隊整體性越來越好；從PLG桃園桃園璞園領航猿租借給彰化柏力力的30歲前鋒施顏宗，是年輕陣容中年紀較資深的球員，他笑說：「就是教比我年輕的球員一些觀念，來到球隊一個月左右說了不少話，也因為位置從大前鋒調整到小前鋒，可以藉此學習三號位的經驗及手段。

上季第2台灣啤酒，教練徐仲毅表示，球隊從去年6月底訓練到現在，團隊越打越有信心，代表出席開季記者會的前鋒王皓吉，認為球隊休賽季調整不錯，大家期待新賽季到來。