原宿系誕生的日本超可愛女團「FRUITS ZIPPER」，首度訪台就空降台南跨年晚會，演出前她們緊張到不敢踏出帳篷看現場狀況，上台前一刻看到現場數萬名觀眾整個驚嚇，在忘記手上的麥克風已經開啟的狀態下尖叫大喊，直喊「糟了！糟了！糟了」、「快哭了快哭了」，霎時間全場甚至連直播都能感受到7位女孩的緊張與驚喜。

「FRUITS ZIPPER」去年以一曲〈我最可愛的地方〉紅遍日本TikTok，MV瀏覽次數則突破617萬次，打入日本2022年偶像MV年度排行榜第15名，也是唯一一組以2022年新人之姿，與各大數字女團、早安家族並駕齊驅的偶像女團，對出道僅有8個月的她們來說，無疑是一劑超級強心針。對於這場出道後參加過觀眾最多的現場演出，每位成員都覺得有如夢境一般的不真實。

第一次跨年就到台南，她們抵達後馬不停蹄參加記者會與彩排，直到晚上9點才吃到真正的第一餐，記者會上，台南市長黃偉哲不但準備水果、果乾、糕餅等各式台南美食，還精心挑選台南伴手禮包，用台南式的熱情款待遠道而來的貴客。更前往台南市美術館「南美春室The POOL」品嚐各式蛋糕與甜點，也趁機參觀美術館所展出的作品。當天演出結束後除了在後台與粉絲相見，也首次體驗台南的溫體牛肉火鍋，雖然很累但還是大喊好吃。

結束台南行後，「FRUITS ZIPPER」回到日本隔天馬上開始緊湊的演出行程，2月3日起則會舉辦「FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER」巡迴名古屋、大阪、東京，2月12日則將挑戰能容納2000人的「LINE CUBE SHIBUYA」，而她們也希望能很快有機會來台舉辦專場演唱會，要粉絲們敬請期待。