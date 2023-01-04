蔡秋鳳推出新專輯《憐朱安》，並首度參與製作。（蔡秋鳳提供）

蔡秋鳳兔年願望是希望能完成更多的挑戰。（蔡秋鳳提供）

苦情天后蔡秋鳳暌違3年推出新專輯《憐朱安》，新歌曲風大翻新，主打歌〈愛若無心〉，18個字歌詞一氣呵成，讓粉絲大驚艷，不過蔡秋鳳苦笑表示，曾經因為歌詞卡關，央請製作人陳國華考慮修改歌詞，被怒嗆無限期暫停錄音，新專輯差點難產！

蔡秋鳳表示，為了完成心中理想的專輯，期間歷經許多的挫折都值得，好友綜藝天王吳宗憲都誇讚新專輯非常有深度，有著無盡的想像空間，讓首次參與製作專輯的她，感到心滿意足。

而新歌〈愛若無心〉翻轉蔡秋鳳擅長的苦情，改以內心自我對話，娓娓唱出情感糾結，為了這些糾結，差點讓新專輯難產。原來製作人陳國華巧思以敘事的緊密歌詞，讓蔡秋鳳的苦情升級內斂的創痛，陳國華表示很久沒製作專輯了，近年致力音樂舞台劇，而蔡秋鳳夢想能製作一張不一樣的專輯，因而他啟用了大量的弦樂，大膽加入有趣的文字，而歌曲開頭的18個字連串音符，讓蔡秋鳳吃了不少苦頭，「為了要求完美，蔡秋鳳幾乎不睡覺的苦練，讓我十分驚訝！」

而蔡秋鳳則說當初拿到新歌時，即被緊密的歌詞嚇到當場傻眼，「歌曲開頭18個字歌詞，需要不間斷一氣呵成演唱，敘事式的演唱是我的初體驗，為了完美詮釋無縫接軌的演唱，在家練了許久，還是無法做到，致電哭求陳國華老師你怎麼這麼殘忍，還天真的詢問可否修改一下歌詞」，結果得到回應：「18個字歌詞，就是該曲的關鍵重點，如果刪改了，歌曲原味盡失，還是先暫停專輯錄製，沒有期限，等妳準備好了再錄」！

陳國華的震撼回應，讓她當下只有硬著頭皮苦練，在家練唱半個月，超過百遍，一個字一個字的逐字練唱，抓住每個字的感情，後來在錄音室還數度卡關，情緒被顛覆到極點，全程哭著唱完，陳國華竟拍手喊讚：「這就是我的理想版本」，對於自虐式的新歌，獲粉絲好評，讓蔡秋鳳打趣直說「淚水沒白流」！