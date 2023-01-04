許多人都渴望擁有甜蜜的愛情，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，分享1月份桃花運最旺的4個星座，水瓶座的身邊會出現不少異性朋友，天蠍座的戀愛模式轉變，獅子座可能將擁有美滿家庭，天秤座則同時有新歡、舊愛來報到。

第四名：水瓶座

金星在1月入駐水瓶座的本位宮，身邊不乏出現異性朋友，像是相談甚歡卻從不主動聯絡的曖昧對象，也會有一通電話就飛奔到你身邊的守護天使，建議可以給願意為了你犧牲一切的人一個機會。約會時可以穿著暖色偏粉的衣服，讓整個人看起來更具親和力，只要你釋放出信號，就能輕易擄獲對方的心，發展成戀人關係。

第三名：天蠍座

不管是單身或有伴的天蠍座，1月時你的談戀愛模式會開始改變，以前可能比較重視物質，要有房、有車、有積蓄，但隨著火星入主奴僕宮，標準也有所轉變，比較看重品德、價值觀、責任感。天蠍座的桃花早已來臨，可以多注意交友圈，對方早就看上你，如果有密切聯繫、早晚關心問候你的人，很可能就是他。

第二名：獅子座

1月金星位於獅子座的婚姻宮，對有伴的人來說，愛情運顯現在修成正果的美滿家庭，如果另一半最近變得鬼鬼祟祟，連你的家人也跟著怪怪的，而你非常確定對方不會背叛你；又或是對方的好友紛紛結婚報來喜訊，他有點受到刺激，很可能就是另一半準備要「套牢」你。至於單身的獅子座，愛情也是水到渠成，原本不被祝福的戀情，終於能夠浮出檯面，記得多帶另一半參與家庭活動，累積好印象，收穫幸福美好的愛情。

第一名：天秤座

愛神金星1月落在天秤座的戀愛宮位，讓你桃花爆棚，新歡、舊愛同時報到。這個月你會吸引到的新歡，就是欣賞你真實的模樣，吃飯不做作，不會假裝自己是小鳥胃，也不會故意裝作很嬌弱、靦腆；因此在他的面前，你很自在，只要再體貼一點，讓對方有表現機會，很快就能尋得良緣。另外舊愛的回歸，也是因為想念你的真性情，但是否能再續前緣，掌控權在你的手中。