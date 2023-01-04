高雄市長陳其邁搶先在臉書發布喜訊指出，行政院長蘇貞昌已核定修改路線，高鐵將延伸到屏東，確定不會經過石化廠區。國民黨高雄市議員黃紹庭今（4）日痛批，蘇揆該下台，竟漠視廣大民意，並喊話高雄需第2座高鐵站，未來沒有高鐵的高雄火車站，恐淪為全台「最大蚊子館」。

黃紹庭指出，蘇貞昌敗選後遲遲不願檢討反省，還戀棧權位不下台，近日更執意拍板將高鐵路線從左營站直接延伸到屏東，確定不進到高雄市區，這對高雄未來百年的城市發展，將產生極為不利的影響，無疑是港都交通史上「最黑暗的一天」。

長期爭取高鐵進入高雄市區的黃紹庭認為，高雄火車站地處市區中心，一直扮演港都重要通勤交通樞紐，更承載市民的情感記憶。當初新車站正是為「三鐵共構」而設立，如今卻在民進黨執政下淪為犧牲品，他憂心未來沒高鐵的高雄火車站，恐怕將成為全台灣「最大蚊子館」，更將為民進黨顢頇執政紀錄再深深地銘刻上一筆。

黃紹庭也直批，陳其邁似乎忘了自己是高雄市的大家長，居然還喜孜孜地搶先政院發布高鐵南延屏東的路線修改方案。他再度呼籲，蘇貞昌院長不要阻礙高雄的發展，也奉勸陳其邁市長，要以高雄市民的民意為依歸，不要永遠只會當護航黨意的「小英男孩」，否則恐成為高雄歷史的罪人！