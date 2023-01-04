vivo今(4)日宣布，推出全新vivo X90旗艦系列，其為全台首發聯發科(2454)天璣9200處理器及vivo獨家研發影像晶片V2，更配載目前市面上罕見的超大一吋感光元件，並持續與蔡司深度合作，值得一提的是，本次vivo X90 Pro定價落在34888元，是vivo有史以來在台最貴手機，劍指旗艦市場。

X90系列搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器，並搭配vivo獨家研發升級的V2專業影像晶片，vivo台灣總經理陳娟受訪時表示，vivo本次再度與聯發科攜手推出全台首支搭載天璣9200的雙晶片旗艦手機vivo X90旗艦系列，期望為vivo於手機市場再添亮眼成績、提高vivo市佔率及心佔率，本次vivo X90旗艦系列希望可以相較前一代機款有兩倍成長。

陳娟進一步談到，vivo會根據不同消費者需求引進不同產品線，發現台灣消費者對於更高得旗艦產品是有期待的，後續也會根據消費者需求來引進不同的手機產品。本次是vivo手機產品首度衝破3萬大關，vivo其實做過很多的深度評估，主要反映成本、原物料的上漲，但若以同等級競品來看，還是非常有競爭力，且因為看好自家本次vivo X90旗艦系列有很多強大的功能，所以對銷售還是非常有信心。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全則指出，天璣9200搭載八核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升APP應用體驗，定能為vivo X90系列的用戶打造更加驚豔的使用體驗。

為提供更流暢的手機攝影與娛樂體驗，vivo X90系列採用6.78吋10.7億色3D曲面藍光護眼螢幕，最高支援2160Hz高頻PWM調光，結合天璣9200控光技術加持，有效降低有害藍光佔比，螢幕刷新率最高支援至120Hz，以及300Hz觸控刷新率。vivo X90系列搭配備X軸線性馬達與立體聲雙喇叭，暢享沉浸式遊戲體驗。其最高4870mAh超大電量與120W極速閃充，提供最快8分鐘充電可達50%、26分鐘即可充滿100%的超強續航力。

本次vivo X90 Pro推出「傳奇黑」，建議售價34,888元；X90則有「星光黑」、「極光藍」兩色，建議售價27,888元。即日起至1月9日於指定通路預購。