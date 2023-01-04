聯發科(2454)今(4)日宣布，與頻譜共用服務商聯邦無線公司(Federated Wireless)合作，成功使用聯發科Filogic無線連網產品Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E晶片完成「自動頻率控制（Automated Frequency Coordination, AFC）」系統的互通性測試，確保Filogic晶片能以動態頻譜共用的方式為使用標準功率的裝置設備提供6GHz頻段無接縫連網功能，不僅具安全性和可靠性優勢，更可提升Wi-Fi 7的性能到全新的境界。

自動頻率控制(AFC)系統可讓利用免授權的室內外連網設備，例如5G CPE、有線及無線網路閘道器，以標準功率，成功使用高達850MHz的6 GHz頻譜，提升整體頻譜使用效率，讓Wi-Fi 產品擁有更大的涵蓋範圍、更快的連網速度和更高的容量，在目前Wi-Fi 7產品持續擴增的發展情勢下尤有助益。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，本次與聯邦無線公司合作，完成了一系列的互通性測試。聯發科Filogic Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E晶片，包括CES 2023創新獎得獎作品Filogic 880，都將支援6GHz頻段標準功率，以加速Wi-Fi設備商產品量產與上市時間，搶佔市場先機。

聯發科技和聯邦無線公司成功完成了AFC設備到AFC系統的互通性測試。雙方採用的是達到Wi-Fi聯盟(WFA)AFC系統認證規範所需的整套正向和逆向測試。正向測試驗證AFC運算正確、也驗證從幾個不同地點的連網能力。逆向測試則驗證AFC系統錯誤處理得當。此外，所有測試採用的安全措施都高於WFA SDI標準裝置介面規範，以最高規格保護所有AFC系統通訊的隱私和資訊安全。