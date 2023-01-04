渣打國際商業銀行於4日舉辦2023年投資展望媒體說明會，財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，2023年全球金融情勢依舊充滿許多不確定因子，疫情反覆、地緣衝突、通膨壓力，以及政策緊縮仍餘波盪漾。面對高物價、高利率的環境，預期歐美經濟將陷入低成長甚至是衰退；不過市場也存在復甦的曙光，包括：大陸經濟有望落底回升，全球通膨將逐漸放緩，而美國聯準會很可能在上半年暫停升息，且不排除年底前轉向寬鬆。金融資產從評價面的角度而言，逢低分批佈局的機會浮現。

劉家豪表示，市場存在風險但也有好轉的契機，面對瞬息萬變的金融環境，可透過穩健投資策略 (SAFE) 來構建基礎資產配置，洞悉時局、攻守有據。

渣打銀預期各國央行在2023年上半年將維持緊縮政策對抗通膨，美國聯準會最終利率可能會來到5.25%；不過，隨著高利率導致經濟衰退壓力浮現，聯準會年底前可能轉向寬鬆政策，基準利率回落到4.5%。

渣打銀預期美元第一季將見頂回落，看美國聯準會第一季仍將持續升息，美元可能在未來1-3個月維持高檔震盪，但由於聯準會可能在上半年停止升息，此外歐洲地緣政治不確定性緩解，中國大陸持續放寬防疫措施…等因素，導致美元的利差優勢不再且避險需求下降，以6-12個月的角度而言，轉為看淡美元，美元指數全年度可能下跌4-5%

至於歐元和日圓表現，渣打銀認為今年可能相對亮眼。預估歐元和日圓成為美元走弱的主要受惠者。澳幣、紐幣和加幣等商品貨幣可能微幅上揚，但由於商品價格漲勢有限，可能抑制匯率表現；亞洲貨幣預估也會呈現小幅走升。

SAFE投資策略的代表字分別為：保護（Secure）、收益率（如:高投資評級的債券）、配置（Allocate）長期價值亞洲（如:亞洲除日本股票和債券值得納入考慮）、鞏固（Fortify）投資以應對更多意外（如優質政府債果，在傳統資產之外進行擴張（Expand）（如另類投資）。