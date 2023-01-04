和美兩鵪鶉場感染情流感，彰化縣動物防疫所進行撲殺、消毒。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

和美兩鵪鶉場感染情流感，彰化縣動物防疫所進行撲殺、消毒。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

入冬寒流發威以來，南彰禽流感連環發燒，接連撲殺5場土雞、肉鴨、肉鵝場之後，北彰和美鎮2場鵪鶉場，飼主也主動通報異常死亡情形，彰化縣動物防疫所經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒， 4日撲殺2場6萬233隻鵪鶉。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，12月30日接獲和美兩場鵪鶉場通報，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，3日2場鵪鶉場經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，著手進行撲殺和消毒工作。

寒流報到後，禽流感頻頻發威，12下旬接連5場連環爆，分別在竹塘鄉2場土雞場及二林鎮1場土雞場和竹塘鄉1場肉鴨場及埔心鄉1場肉鵝場，已經撲殺3萬17655隻。元旦過後，新年開始，疫情往北彰延燒，和美鎮兩場鵪鶉場也遭殃了。

彰化縣動物防疫所表示，4台防疫消毒車輛持續於養禽場密集區域進行消毒工作，以減少環境中病原。並請養禽業者對此波疫情提高警覺，再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，撲殺之家禽，依規定將不予補償。