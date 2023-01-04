民進黨主席補選將於15日投票，除候選人賴清德全台巡迴舉辦「向黨員報告─政見發表會」外，立委鍾佳濱也協助舉辦座談會，呼籲黨員踴躍投票。面對資深黨員質疑地方要員偏離民進黨核心價值，鍾佳濱期許未來賴清德當選黨主席後，要與黑道劃清界線，也要堅守清廉勤政愛鄉土核心價值。

民進黨立委鍾佳濱舉辦黨主席補選座談會，基層反應熱烈。(鍾佳濱提供)

鍾佳濱從3日起接連三天在屏北立委選區8鄉市舉辦9場座談會，由鍾佳濱、立委劉世芳搭配新生代議員顏蔚慈、簡舒培、林德宇、張之豪、魏筠、林秉宥助講，賴清德則以錄音方式搭配人偶分身向黨員們致意，現場並開放黨員發言，聽取基層心聲。

民進黨立委鍾佳濱舉辦黨主席補選座談會，基層反應熱烈。(鍾佳濱提供)

首先登場的九如、里港2場座談會中，賴清德以錄音向民眾致意表示，民進黨面對失敗不能失志，應從失敗中檢討改進，落實黨務改革，將經濟成果照顧「艱苦人」。

新北市議員顏蔚慈說，為何中間選民、年輕人不願出席投票再挺民進黨？民進黨的危機就在眼前，希望經過檢討後重新整隊出發，才能贏得下屆總統大選。

鍾佳濱指出，2008年民進黨陷入低潮時，蔡英文帶領民進黨浴火重生，如今再陷低迷，賴清德願意挺身而出扛重擔，希望黨員踴躍投票，以提振低迷士氣。

他強調，台灣因為防疫做得不錯，經濟表現亮眼，才會超徵稅收，但是在防疫期間卻有許多民眾權益受損而未受到照顧，他以前年協助1500多家小店家申請各獲得4萬元紓困補助為例，全國43萬家小店家最後只有二成多獲得補助，顯示政府雖有美意卻未能落實，這是要檢討改進之處。

有民眾反映，低薪、房價又高，讓年輕人投不下去，民進黨應該要帶給年輕人希望，加強兩岸論述，才能贏得總統大選；此次在地方選舉亂喊抗中保台，讓抗中保台變成狼來了，無法獲得民眾信任。

也有資深黨員批判地方要員與國民黨掛勾，模糊藍綠與民進黨的核心價值，讓許多資深黨員在地方公職選舉不知如何投票？為何投票？鍾佳濱表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨核心價值，價值一定要堅守，政治合作不能沒有是非價值。