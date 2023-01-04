苗栗縣原住民保留地禁伐補償金，即日起開始受理申請。（謝明俊攝）

為鼓勵原住民維護原住民保留地山林美景，原民會特別編列預算獎勵原住民禁伐，2023年禁伐補償申請，已自即日起至4月30日止接受申請，凡經過衛星影像輔佐判定，及現地勘查審核通過，在2023年禁伐期間，無毀損砍伐林木，每公頃可領取3萬元補償金。

苗栗縣政府原民中心表示，原住民保留地禁伐補償已開始受理申請，只要登記在苗栗縣境內且資格符合的族人，自即日起可提出申請，申請期限至今年4月30日止。申請後經衛星影像輔佐判釋及現地勘查審核通過者，於2023年度禁伐期間，無毀損砍伐林木者，每公頃可領取3萬元禁伐補償金。

目前苗栗縣符合原住民保留地多集中在泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉等3個地區，要申請禁伐補償原住民，直接向當地鄉公所提出申請，符合申請資格者，包括具原住民身分的所有權人或合法使用權人，經劃定為禁伐區域，或是受造林獎勵二十年期間屆滿。經確認竹、木覆蓋率七成以上，且無濫墾、濫伐等情事，得以申請核發。禁伐補償金額原訂每公頃2萬元，自2017年起增加至每公頃3萬元。

原民中心提醒族人，有關原住民保留地禁伐補償計畫以1年為限，每年都須向當地鄉公所提出申請，並需備齊土地登記簿謄本及地籍圖謄本、國民身分證影本，如非土地所有人，請提出他項權利證明書或承租契約書等資料。