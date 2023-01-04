中國大陸外交部發言人毛寧4日主持例行記者會，有記者提問，美國國務院發言人普萊斯稱，中方在分享疫情資訊方面缺乏透明度，中方應該提供更多的疫情資訊，這符合世界的利益，也符合中方的利益。白宮新聞祕書也稱，美國及其他的國家針對自華入境旅客採取衛生措施，意在保護本國的公民，中方不應該報復。毛寧回應表示，疫情發生以來，中方始終堅持人民至上、生命至上，盡最大努力保護人民生命安全和身體健康，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。中方一直以負責任的態度同國際社會分享資訊和數據。

毛寧說，據不完全統計，三年來，中方已與世衛組織開展技術交流60餘次，「新十條」發布以來就已經舉行了2次。中方還繼續通過全球流感共用資料庫分享新冠病毒感染病例的病毒基因數據。多國衛生健康專家表示，沒有必要針對中國大陸採取特別的入境限制，無論是保護中方人民的生命健康，還是促進全球團結抗疫，推動世界經濟復蘇增長，中國大陸政府都採取了負責任的政策舉措，盡了最大努力，作出了重要的積極貢獻。

毛寧指出，中方注意到，近期美方一些人針對中國大陸國內疫情防控政策優化調整發表了不少評論。也注意到有不少人表示，如果美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國大陸政府一樣以生命至上的態度負責任地應對，無論是美國國內還是世界範圍內的疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣。

「我們真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。」毛寧說。