日股在2023年首個交易日出師不利，4日一度跌至25,661.89點的日經指數，也創3個月左右新低點，最後收在25,716.86點，跌377.64點或1.45%，失守2萬6整數關卡。東證收1,868.15點，跌23.56點或1.25%。

大型類股幾乎全面下挫，迅銷跌1.24%，愛德萬測試跌2.48%，藥商第一三共大跌5.76%，同業的衛采也跌6.01%。分析師指出，日圓兌美元匯率走升，叩關130大關也讓汽車族群幾乎全面走弱，包括豐田跌0.74%，日產跌1.36%，汽車零組件大廠電裝也跌1.39%。

日本央行行長黑田東彥4日再度強調，現行超寬鬆貨幣政策不會改變。同時，通膨率維持在2%目標值，也希望是由薪資上漲來推升物價，而非大漲的進口成本。

最新經濟數據方面，受到全球需求不佳衝擊，日本2022年最後1個月的au Jibun銀行製造業PMI（採購經理人指數），從11月49小幅降至48.9，並來到26個月低點。同時，也是連續兩個月都低於景氣分水嶺50。