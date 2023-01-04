根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）對多位分析師所做的預測調查，業界普遍認為半導體供過於求的現象將持續到今年，尤其是智慧手機晶片供應過剩的情況恐將拖到年底，但車用晶片這一整年仍將短缺。

調查顯示，在經濟前景不明之際，企業投資轉趨保守，使數據中心晶片需求受到影響，但分析師預期數據中心晶片過剩的問題應該只會持續到今年第一季，PC晶片供應過剩的情況可望在第三季觸頂後開始緩解，但智慧手機晶片供應過剩的問題可能到第四季都無法化解。

報導指出，受到需求急速降溫影響，美光、日本愷俠（Kioxia）等晶片廠從去年10月開始減產，但為時已晚，半導體庫存水位仍然快速升高。全球晶圓代工龍頭台積電執行長魏哲家去年10月表示，庫存要回到較健康的水準，至少要等到2023年上半年。

汽車製造業仍然很缺晶片。最新的證明是美國電動車製造商Rivian Automotive在周二晚間宣布去年生產24,337輛車，未能達到全年生產25,000輛的目標。和其他同業生產受阻的原因一樣，供應鏈中斷也給Rivian帶來龐大的壓力。Rivian執行長RJ Scaringe表示，Rivian去年生產25,051輛汽車，但只有24,337輛可以交付給客戶，因為去年底有700多輛車還在等待零件、軟體驗證、車輪定位和充電，因此無法計入正式的生產數字。

此前豐田汽車與本田汽車也宣布去年12月產量未能達標，主要受到晶片短缺影響。

受訪分析師預期今年車用晶片仍將供不應求，尤其是功率半導體、類比半導體更可能缺貨一整年。