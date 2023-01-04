韓國刑偵劇《頭腦共助》找來鄭容和與車太鉉搭檔，當自戀程度99％的腦科學家遇上傻瓜指數99％的刑警，2個無法忍受彼此的男人將攜手解開涉及腦部疾病的犯罪案件，全劇以詼諧方式呈現，前晚首播，以5.2％的收視率成為同時段冠軍。鄭容和興奮終於有機會能跟車太鉉合作，車太鉉則笑稱，看來他今年年底又要跟男星拿「最佳CP獎」了。

該劇由《天命：朝鮮版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》的李振書導演執導，描述個性自戀又古怪的韓國最強腦科學家「申河路」（鄭容和飾），為了取得變態殺人犯的大腦做研究，他不惜偽造器捐同意書，連前來找他協助辦案的「神經科學組」刑警「金明世」（車太鉉飾）也遭牽連其中，差點被誤當屍體開腦，頭髮也因此禿了一大塊，令金明世氣憤不已，酒後向友人爆料申河路偽造文書一事，導致申河路丟了飯碗，決心以牙還牙，轉往金明世的執勤單位擔任諮詢委員，互看不順眼的兩人也因此成為破案搭檔。

鄭容和（左圖）和車太鉉在劇中分別飾演自戀程度99％的腦科學家和傻瓜指數99％的刑警。（愛奇藝國際站提供）

前年以《大發不動產》中的詐欺犯，演技獲得認可的鄭容和，此次扮演自視甚高的天才腦科學家，經常得說出一長串的艱澀醫學台詞，考驗他的記憶力，「我看到台詞的量以後心想這角色的難度真不是開玩笑的，但得知車太鉉前輩也要演出，我便決定加入，當了半年的申河路後，我連MBTI（16型人格測驗）都變了，我本來是ESFP表演型人格，現在傾向於更理性的ESTP企業家人格。」

他也透露自己一直很想跟車太鉉合作，但在這之前他們從未正式見過面，前年他才在演技大賞上向車太鉉打了招呼，當時便約定有機會要一起演戲，沒想到之後便收到《頭腦共助》的演出邀約，「我在劇裡的台詞很多，只要一上戲就是說個不停，動作戲的部分就交給哥（車太鉉）負責，我們是這樣互助、互補的。」車太鉉則笑說：「基本上這部作品全看鄭容和了，他肩負著最困難的角色，只要他好，大家都好，電視劇受歡迎就是他的功勞，失敗的話也要怪他。」

在多部作品中都扮演刑警的車太鉉，被問起再度飾演刑警的感想時，他自嘲，其實他也想挑戰不同的角色，但是之前他試著轉型，結果都不太成功，沒辦法只好又演回擅長的類型。而和「Bromance」特別有緣的車太鉉，2015年時在《製作人的那些事》裡被金秀賢強吻，前年他跟振永演出《警察課程》，還獲頒「KBS演技大獎」最佳CP獎，這次他跟鄭容和、郭善英、芮智媛都有不少對手戲，被問起想跟誰一起領最佳CP獎時，他笑說：「按照KBS電視台的慣例，肯定會推我跟鄭容和拿獎，這都已經是我第3次跟男星組CP了。」

《頭腦共助》每週二、三上午10點於愛奇藝國際站、LINE TV更新。