桃園捷運綠線高架工程首創全國「捷運跨高鐵」新紀錄，將於5日凌晨施作，桃園市捷運局指出，今晚8時到明天早上6時，蘆竹區南崁路二段、南青路、蘆興街部分路段將雙向封閉，提醒用路人提早改道。

捷運工程局長劉慶豐表示，桃園捷運綠線高架工程首創全國「捷運跨高鐵」新紀錄，配合高鐵營運時間，預計於4日晚間8時至5日清晨6時完成捷運跨高鐵主跨段鋼U梁吊裝作業，因此今天晚間8時至翌日6時，南崁路二段（長興路四段至南工路）、南青路（富國路三段至南崁路二段）蘆興街（南青路至南工路）將全線封閉，請用路人改道富國路三段及南工路。祕書長詹榮鋒也將前往視察，並慰勞辛勤第一線工作人員。

劉慶豐說，未來桃園捷運綠線開車後，民眾搭乘捷運，將有機會感受高鐵列車穿梭腳下的體驗。

劉慶豐提到，施工期間因工項調整，有可能造成民眾交通動線上的改變，請市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢。