台灣不少民眾罹患消化性潰瘍，屬於一種常見於繁忙都市人的疾病。營養師薛曉晶提到，消化性潰瘍是由多種原因引起，可能是喝酒或抽菸等外在因素，另外遺傳也會造成影響，並分享6招保護腸胃的方法。

營養師薛曉晶在臉書粉專指出，台灣罹患消化性潰瘍人數約10至20%，指食道、胃及十二指腸黏膜被胃液侵蝕，造成消化道壁破損狀況的疾病，引發因素有很多，例如酒精和尼古丁，會增加胃酸分泌，如果父母患有十二指腸潰瘍，孩子患潰瘍機率可能是普通人的3倍。

薛曉晶說，民眾若患有消化性潰瘍，須依潰瘍程度攝取不同食物，處於急性期，飲食要溫和無刺激，胃部止血後2至3天內，建議暫時別吃東西，經醫師許可才能開始進食，而且最好選擇流質、易消化的食物，例如牛奶或將食物製成流質狀，止血後2、3天至恢復期，可食用軟質、溫和飲食，或易消化且營養豐富的食物。

第二是恢復期需多攝取蛋白質，有助於加快癒合，另外還需補充鋅與硒，因為鋅是維持免疫系統功能和促進傷口癒合的重要成分，鋅含量高的食物有生蠔、瘦牛肉、南瓜籽，另外硒能減少感染和促進癒合，可以多吃巴西堅果、鮪魚、沙丁魚等。

薛曉晶提到，護胃第三招建議患者多吃高纖食物，因為纖維能在人體內產生不同生理效應，有效調節腸道功能，例如蘋果、燕麥片等水溶性纖維，能夠增加腸道內容物的黏度，而非水溶性纖維，例如全穀物、格蘭諾拉麥片和亞麻籽，則可以增加糞便體積，縮短在大腸的留存時間，減少腹脹、排便不適與疼痛感。

第四就是補充「益生菌」，臨床數據顯示，若患有胃腸道疾病，益生菌可以減少細菌數量和感染，不僅如此，治療幽門螺桿菌感染時，益生菌還能降低抗生素的副作用，以及略微提高治療效果，乳酸菌則能減少細菌量，並改善消化不良症狀。

第五則是避免菸酒、咖啡等刺激性食物，喝酒會損害消化道，進而導致潰瘍或其他與酒精有關的疾病，例如食管炎、慢性胰腺炎、胃炎等。而抽菸會減少黏液和碳酸氫鹽的分泌，增加潰瘍形成風險，此外菸草中的尼古丁，也是消化性潰瘍發展的主因。咖啡就算未含咖啡因，仍可能使胃酸增加，導致黏膜刺激。

最後是長期使用抗酸劑，可能導致身體類缺乏維生素B12和葉酸，鐵的吸收降低，會造成缺鐵性貧血。建議消化性潰瘍患者每天應攝取維生素B12，例如牛奶、肉類和雞蛋，若是缺乏葉酸，則可透過扁豆等豆類食物和肉類來補充。

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