華山基金會與冠軍建材年前共同準備年菜陪伴獨居老人圍爐。（謝明俊攝）

華山基金會與冠軍建材年前共同準備年菜陪伴獨居老人圍爐。（謝明俊攝）

華山基金會期盼各界踴躍捐助獨居老人愛心年菜。（謝明俊攝）

華山基金會與冠軍建材年前共同準備年菜陪伴獨居老人圍爐。（謝明俊攝）

年關屆近，專門照顧三失老人的苗栗華山基金會，利用年節前夕與在地企業冠軍建材合作，由冠軍建材捐助30萬元，共428分年菜經費給獨居老人，4日上午，華山基金會與冠軍建材人員，一同到竹南鎮海口里陪獨居林爺爺提早圍爐吃年菜，場面溫馨感人。由於國內景氣不佳，華山基金會募集年菜挹注金，迄今僅募得4成，華山期盼有更多善心人士關心獨居老人，踴躍捐助。

苗栗華山基金會和冠軍建材送愛給獨居老人，6年來持續與華山老寶貝一起度過，今年繼續支持華山第20屆「愛老人，愛團圓」活動，捐贈30萬元共428份年菜挹注服務經費，優先服務造橋、竹南、頭份及後龍的獨居長輩。4日上午，冠軍建材副董事長王桂鳳率同事，偕同華山基金會義工們，到竹南鎮海口里林爺爺家提前圍爐團圓過年，陪同林爺爺一同享用年菜，場面溫馨感人。

今年80歲的林爺爺長期獨居，因中風後導致行動不便，難以出門與鄰居交流，平日都由電視作伴，過年佳節倍感孤單寂寞。王桂鳳表示，「冠軍建材以實際的行動，進入最需要服務的地方，拋磚引玉邀大家一起響應公益，帶動企業愛的能量，提供華山長輩服務動能」，在農曆春節前送暖，將年節物資及愛心年菜送到長輩家中，讓爺爺奶奶們安心過年不寂寞。

華山基金會縣站長杜靜容表示，現正發起第20屆「愛老人、愛團圓」公益活動，苗栗區將在過年前送出970份年菜，年菜內含香菇、肉鬆、香腸、甜年糕、麻荖、麵線、海帶嫩芽，以及義工親手特製的毛帽圍脖和充滿喜氣的春聯，元宵節前送湯圓給長輩，送獨老一份愛與溫暖，期盼善心人士共同捐助，讓孤老們同享社會溫暖。