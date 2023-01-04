因政府去年稅收超徵4500億，因此總統蔡英文原在元旦談話強調，中央可運用的是3800億的稅收，先是拿出2000億分別補助勞保和健保的基金的財務缺口，蔡英文更直言「剩下來的1800億，還是要審時度勢以備時之需」，結果行政院長蘇貞昌卻表示，會將這可動用的1800億元規劃用發現金的方式與全民共享，蔡英文也隨後表態將用發現金的方式，作為全民共享的方案，沒想到才隔不到3天又宣布發現金，忽視民意、一周數變的搖擺立場，成為她好感度一路下探的原因。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫的分析指出，從去年12月20日至今年1月2日期間，在稅收超徵、還稅於民議題上的網路輿情討論聲量可以看到，好感度最高的第一名為民進黨立委何志偉為0.4，行政院長蘇貞昌0.3、總統蔡英文0.2分別列居第三和第五名，其中被認為態度反覆的蔡英文，總聲量約1.4萬遠超其他政治人物，但好感度卻僅只有0.2。

TPOC更分析，在去年12月25日至今年1月3日近十天的期間，蔡英文的網路聲量在聖誕節後開始下降，一直到12月27日宣布恢復徵集1年期義務役時，好感度仍然還有0.4，不過蔡英文在元旦談話後，當日的好感度僅剩0.28，隔日更探底至0.26，直至1月3日表示將發現金，好感度才回溫至0.31。

該份報導最後更指出，多數民意都期待超徵的4500億，能夠以普發現金的方式「還稅於民」，沒想到蔡英文卻遲未正面表態，並未在第一時間就當機立斷回應民意，反而還要態度曖昧、擱置議題幾天再宣布，甚至一度以「錢要花在刀口上」等語回應，被解讀「沒有要發錢了」，隨後才隔不到3天又宣布發現金，不免使人有一種「髮夾彎」的感覺，忽視民意、一周數變的搖擺立場，成為她好感度一路下探的原因。