鍾怡慧老師說明，這次展覽透過學生自己與澎湖當地的自然、人文、環境對話，呈現出一種獨特的生命力。（張茂雄攝）

國立澎湖科技大學圖資館藝文中心4日起展出「創。現」通識課程成果展，根據鍾怡慧老師說明，這次展覽透過學生自己與澎湖當地的自然、人文、環境對話，呈現出一種獨特的生命力，展期將自1月4日至3月24日止，歡迎喜愛藝術創作的澎湖鄉親與民眾前往鑑賞。

「創。現」通識課程成果展，是由鍾怡慧、陳秉阼兩位授課老師，指導「影像美學」及「藝術與創意表現」兩門通識課程學生聯合展出的，展出作品形式多元，包括攝影手札、影像敘事、多媒體影音作品、澎湖大目舢舨禪繞創意畫等，共計有120餘件作品。

其中，「影像美學」課程的單元活動「發現美好21天」，是本次展出作品的主要素材，修課學生自主設定一個與澎湖生活相關的主題，並自主地於課後持續重複的實踐，學生連續21天刻意開啟自己的感官去發現生活周遭的人事物，並與自己對話省思後，再藉由攝影、文字與多媒體影音的創作，描繪出自己從未發現的外在世界，同時也表現自己內在最深層的感受與觀點。

「藝術與創意表現」課程則以澎湖近乎消失的傳統大目舢舨漁船為題材，並結合藝術、文化與創意發想「澎湖大目舢舨禪繞創意畫」的藝術創作課程活動，引導學生在創作的過程中，用不同的思維、形式與視野感受藝術創意表現，進而培養學生的人文藝術氣質。

「創。現」通識課程成果展，除了在澎科大藝文中心實體展出外，線上成果展也同步展開，希冀透過線上作品的展出方式，提供給觀賞者不同的視覺感受，以突破時間空間的限制，讓學生的作品得以觸動更多觀賞者的情感，引發共鳴。