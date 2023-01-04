43歲林小姐牛津學院副校餐飲科肄業，返台後即出社會工作，因未能從事理想工作淪為街友，接受街友中心安置後，由方舟就業服務協會媒合臨時工作。不同於其他街友，她積極努力學習，想要擺脫街友身分，在臨時工作結束之前，就已經找到工作，到公家單位從事清潔及收發公文作業，並於2023年1月1日上任，成功擺脫街友身分。

林小姐的父母均歿，她的哥哥居住在台北，她的姐姐居住大陸，彼此之間很少聯繫，林小姐說，當自己失業、居無定所時，曾向哥哥求助，但哥哥不理會，更因生意需要，把她的身份資料掛了人頭戶。

林小姐表示，8至18歲期間她曾到英國讀書，牛津學院副校餐飲科系肄業，於英國未完成學業，在台學歷為國中肄業，導致雖有能力卻未能從事理想工作。有過留學經歷的她，英文口語能力佳，但因自我要求高，容易累積壓力，每晚必須服藥才能睡著。

林小姐返台後即出社會工作，曾從事過飯店服務、餐飲、補教、業務行銷等行業。去年疫情影響下，績效表現不佳遭到主管為難、被迫離職，後因無法支付房租而流離失所。今年3月初，她向警察詢問相關社會協助後，主動向街友中心尋求協助。

林小姐積極想要擺脫街友身份，所以參與方舟就業服務協會辦理的職前團體課程、配合就業服務員的媒合建議，排除就業上的困難，方舟為了讓林小姐能適應社會環境，先讓她在方舟庇護商店擔任了臨時工作人員。

方舟就業服務協會理事長王姿琦表示，「林小姐雖然工作速度不快，但很認真學習，一直保持著勤能補拙的態度，也會照顧庇護商店裡的身障員工。」

新的一年、新的盼望，林小姐存了錢，搬離街友中心，已經租房子在外居住了，並且也在2023年元旦找到一份公部門的行政庶務工作，擔任收發公文及清潔的工作內容，即使人生際遇多變、社會環境變遷，一時的落難，也壓不倒堅強的生命力。