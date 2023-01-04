求職面試時到底該不該老實回答問題？一名女網友表示，最近面試了許多公司，都被問到「有沒有經濟壓力」，讓她不解原因為何。貼文一出，不少過來人異口同聲地建議回答：「有經濟壓力」，另外也有人認為，通常會問這題的公司工作量不小，直說：「不太妙」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近在找工作，面試了幾家公司後發現，不少大公司都會提問：「有沒有經濟壓力」，讓她好奇背後究竟是什麼原因，也想知道該如何應對進退比較得宜？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「有經濟壓力不容易離職」、「有經濟壓力才可以多多加班操死你」、「資方喜歡有經濟壓力的，因為壓著你怎麼榨都不會跑，最好是家裡有生病老人，房貸40年」。另外也有網友透露，男友面試業務時，表示自己沒有經濟壓力，經理卻說：「沒有經濟壓力的人做不出業績」，最後男友果真沒收到錄取通知。

此外，有網友提醒，會這樣提問的單位通常壓力不小，可能「綁人綁很兇」，直說：「要說有，但會這樣問的單位也不太妙」、「我自己的經驗也是覺得，會這樣問公司通常不是很OK」。

至於面試時該如何回答關於經濟壓力的問題？多數網友認為，就算是講場面話，也要回答有壓力，「我都會強調我在外面租房，還需要給爸媽孝親費」、「就算是爛缺，也一定要回答有」、「說有壓力才容易錄取，工廠最需要缺錢的工人，才不會一天到晚徵人」。