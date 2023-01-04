桃園市新屋區一間宮廟，去年8月13日晚間在永安漁港海邊舉辦普渡送煞法會，一行19人頭戴頭燈、手舉火把在海邊舉辦法會，未料在儀式過程中3人溺斃。桃園地檢署今天起訴，28歲魏姓宮廟負責人被檢方依過失致死起訴。

檢方調查，去年8月12日晚間討論，要在新屋海岸由信徒扛神轎進入海中，並送王船入海。魏姓宮廟負責人要陳男在Line群組中，發送要集合水路送魂訊息，邀集20人參與。其中男性負責扛神轎、送王船入海、為王船點火或在旁戒護，女性則在岸上燒紙錢，魏男則在旁以神明名義發號施令。

檢方認為，送煞活動於夜間在海邊舉辦，內容需抬神轎及王船入海，參與活動的人應該有可能發生危險的可能。而魏男與信徒有負責人與信徒關係，魏又以神明名義指示信徒進入海中。魏男明知道在夜間的海邊舉辦，現場沒有照明，也沒有救生設置、救生員。

晚間舉辦活動時，就有人大喊「有人不見了」，大部分的人自行游上岸後，經過清點發現仍有4人失蹤，眾人開始搜尋，先將27歲陳男、46歲詹男拉上岸，消防人員及海巡人員到場後，再將30歲呂姓、15歲紀姓男子救上岸，其中陳、紀、呂送醫宣告不治。詹則是溺水併急性肺水腫。

魏男否認犯行，稱自己雖是宮廟負責人，卻非活動發起人，僅免費贊助金紙、王船、神轎及頭戴式探照燈，也未強迫或指示任何人擔任事務，都是自願參加，並由陳男召集、聯絡，自己並無過失責任。

檢方認為，是魏男要陳男發訊息，陳男打電話聯繫時，也說是魏男交代。而魏男沒有準備安全措施，顯然違反應負作為義務及注意義務，依過失致死罪嫌起訴。