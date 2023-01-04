知名實況主「Toyz」劉偉健日前宣布要和前老闆「香港電競之父」鐘培生打拳擊賽，為此前往「館長」陳之漢的健身房進行示範賽，沒想到原本準備談好的150萬合約卻在賽後告吹，成功掀起一波熱烈討論。今（4）日鐘培生宣布拳擊賽今年將在台北舉辦，許多網友紛紛笑說，「感謝生哥幫忙台灣打擊罪犯」。

鐘培生今日在個人臉書發文表示，「2023年將會在台北與劉偉健Toyz打場拳擊比賽」，提到此次拳擊賽的酬勞高達港幣8位數（至少新台幣3900萬元），成功破了大中華區的拳酬紀錄，「所有拳賽收益將會回饋培生培心會員，支持中小企業和本地製作團隊」，詳情未來會再由主辦單位在記者會公佈，「Toyz後會有期！」

對此，許多網友紛紛回應，「感謝生哥幫忙台灣打擊罪犯」、「Toyz：明明我對線已經打穿了，為什麼經濟還落後他一大截？」、「會請統神來播報嗎？」、「8位數港幣，我真的原地嚇到」、「又可以上演跑online」、「加油生哥，支持你打爆麻椅」。

曾在2012獲得英雄聯盟世界大賽冠軍的Toyz，過去曾在鐘培生旗下的HKE（Hong Kong Esports，現為香港態度HKA）擔任電競選手，不過後來兩人發生合約糾紛，鬧得電競圈沸沸揚揚，後來Toyz出版自傳《我是傳奇》時，又被鐘培生認為內容不實提告誹謗，兩人因此在網路上展開一陣攻防戰。去年Toyz因販賣大麻菸彈遭到羈押，香港籍的他羈押期滿勒戒後獲釋遭到限制出境，一審被台中地方法院判刑4年2月徒刑，可上訴。

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