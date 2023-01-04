桃園市新屋區台66線10.2公里處，橋下空間遭人隨意傾倒建材廢棄物。（中壢工務段提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區台66線10.2公里處，近日有民眾發現，橋下空間遭人隨意傾倒建材廢棄物，當地里長透露，此處因人煙稀少常有人亂倒垃圾，每次清完又會出現，甚至連導航看街景都是一堆廢棄物。公路總局第一區養護工程處中壢工務段將於過年前清理完畢，並設置護欄防止車輛進入，也研擬裝監視器追查偷倒人士。

市議員陳睿生接獲民眾反映後，昨邀集公路總局、桃市府環保局、區公所等單位到場會勘，釐清土地權責。陳睿生表示，這些廢棄物堆置已有段時間，且附近橋下空間近年來也常有類似狀況，要求主管機關加強取締，並盡快清理恢復原狀。

「這裡已被偷倒很多次！」新屋九斗里長田煥興指出，該橋下空間附近沒監視器，且當地人煙稀少，許多不肖人士都在此亂倒廢棄物，大多都是裝潢建材或廢棄傢俱等，連大型沙發都出現過，每次廢棄物都差不多，懷疑是同一人所為，現在又是過年前大掃除時期，擔心又有人來偷倒，呼籲大家發揮公德心，別造成環境髒亂。

中壢工務段長蔡志盈回應，經釐清確認此處是公路總局管轄的公有地，將進一步追查偷倒者，農曆過年前會將現場廢棄物通通清除，並於路口設置紐澤西護欄，阻擋車輛進入，避免遭不法人士再次偷倒，也將研擬在現場設置監視器。

蔡志盈強調，會加強取締並努力防堵不肖業者隨意傾倒廢棄物，也提醒民眾切勿偷倒，否則將違反廢棄物清理法並涉及行政刑罰，若追查到亂倒者身分，將轉報環保局處分。

環保局則說，現場堆置廢瓷磚、廢塑膠、廢木板與一般垃圾等，後續查明後將依法處分。提醒民眾偷倒廢棄物涉及行政刑罰，可依違反廢棄物清理法規定，若自行棄置，最高可裁罰300萬元罰鍰；有委受託關係則可處1年以上5年以下有期徒刑，最高可罰1500萬元罰金，且偷倒者也要負起清除責任。