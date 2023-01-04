連續4個交易日都收黑後，市場跌深買盤進駐，加上2200整數關卡有支撐，韓股4日終於收紅在2,255.98點，漲37.3點或1.68%。不過，韓元匯價幾乎持平，但外資法人共買超2619億韓元。

剛過完2023新曆年的韓國，即將在元月下旬迎接傳統舊曆年。但韓國民眾飽受通膨之苦，目前物價漲幅都還在高檔區5%盤旋。因此，韓國超市業者也在考慮，農曆年期間將推出半價商品，讓大家都可以好好過完這個年。

韓國財政部表示，在出口以及就業市場成長動力漸漸熄火下，2023上半年將支出至少6成年度預算，希望能支撐當地景氣。也就是在638.7兆韓元，約5000億美元的支出計劃中，上半年就要花掉至少383.2兆韓元。

預定在美國CES消費電子展推出新電視Neo QLED系列，還有新冰箱產品的三星電子，股價大漲4.33%，另個晶片大廠SK海力士更是狂漲7.14%。未受到電動車大廠特斯拉上季產量不如市場預期影響，電池業者LG Energy Solution收漲0.57%。

韓元兌換一美元在1271.7價位附近，韓元小貶0.7元。