今（4日）受傷游學生的班上同學在學校摺紙鶴、寫祈福卡，一同為她集氣加油，希望游同學早日康復回到校園。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉3日傍晚1名就讀冬山國中二年級游姓女學生，走斑馬線時被砂石車輾過，至今仍在加護病房觀察，未脫離險境；今（4日）班上同學在學校摺紙鶴、寫祈福卡，一同為她集氣加油，希望游同學早日康復回到校園。

昨傍晚放學回家的途中，游姓女學生走到冬山路一段與安中路交叉路口時，綠燈亮起即走斑馬線橫越馬路，遭疑似闖紅燈的砂石車撞上輾過、壓在車輪下，經警消脫困後送醫，到院前已無呼吸心跳，急救才恢復生命徵象；迄今女學生昏迷指數為3，家屬守在醫院外焦心如焚。

女學生的奶奶泣不成聲的說，剛補習完準備回家的孫女，都已經走到馬路中央，看到砂石車進退兩難，司機怎麼還會輾過她、還闖紅燈！因為孫女哭一整晚，無法睡覺，孫女每天回家都，「阿嬤長、阿嬤短」，想到就心痛。

冬山國中校長游本彥昨天在發生事故的第一時間，帶領學校老師至醫院關懷、陪伴家屬，今早也跟全校師生做一個事故的說明，安撫學生們的情緒，第一節課也進班心靈輔導學生。

游本彥表示，游學生在學校很乖巧、成績也都維持中上程度，深受老師們疼愛，今天除了對同學心靈輔導外，也與班上同學生一起摺紙鶴、寫祈福卡，另安排全校學生書寫祈福卡，一同為受傷的學生集氣加油。至於家屬的部分，隨時陪伴、關懷，詢問是否需要協助的部分。

因受傷同學的姊姊目前就讀該校3年級，昨晚姊姊心情滿低落，今天有請導師、輔導室找適當時間，個別讓姐姐做情緒的抒發。另，學校周圍交通的部分，會再跟上級機關討論，是否有必要做一些保護孩子的措施，今上午也加強交通安全宣導，針對大型車行駛中，如何防範、保持距離，避免再發生憾事。