成大醫院去年成立「COVID-19婦幼專責照護」，圖為婦幼專責團隊。(成大醫院提供／曹婷婷台南傳真)

去年全台疫情延燒，成大醫院從5月起至12月底，陸續照顧430位新冠肺炎確診及居家隔離中的孕產婦，其中有142位孕產婦住院，31位安胎治療後出院，111位產婦生產，一共順利接生115位新生兒，新冠病毒檢測皆為陰性。

成醫COVID-19婦幼專責照護團隊今天分享疫情之下，確診孕產婦面臨的高風險及在這些確診孕產婦身上看見迫切醫療需求的心路歷程。

成大醫院產房主任蔡佩穎指出，去年成立「COVID-19婦幼專責照護」，為確診隔離、緊急狀況之孕婦安排產程綠色通道，由急診、產房、開刀房、嬰兒病房、小兒加護病房、感染管制中心等跨科團隊提供全方位照護，運用雙倍以上醫護人力與物資，確保確診孕婦從急診快速評估處置，到遠端智慧醫療導入專責產房及待產、生產、產後、安胎的全面周全照護。

小兒感染科沈靜芬醫師表示，新生兒的照顧遵循「台灣兒科醫學會、台灣新生兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會」照顧共識，資深小兒科醫護人員全程陪伴確診孕婦生產，新生兒出生後斷臍，擦乾身上的羊水、母血，直接交由小兒科團隊照護，並立即與確診母親保持2公尺以上的安全距離，避免母嬰接觸。

蔡佩穎表示，根據國外文獻，新冠肺炎垂直傳染給胎兒的機率其實小於1％，多數是在嬰兒出生後，與母親身處同一病房而造成傳染，成大 醫院為杜絕發生這種情況，新生兒一出生就馬上與母親隔離，由護理師專責照顧。

小兒部嬰兒室主任謝旻玲表示，小兒科醫師每日穿著完整防護裝備，包含N95口罩及護目鏡，進入病房巡診評估新生兒的健康；尤其，資深護理師更化身「護理師媽媽」，替代無法親身照顧的產婦，將媽媽收集的母奶餵哺寶寶，並即時回報寶寶身體狀況，撫慰父母無法見到寶寶的焦慮。

蔡佩穎也指出，成醫專責產房設置，除落實輕重症分流政策，也減緩台南市許多婦產科醫療院所照顧確診者的醫療資源及壓力，能更專注提供非確診孕產婦照護。